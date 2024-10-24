İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na Saldırısı: 17 Ölü, 52 Yaralı

İSRAİL, Gazze'nin merkezindeki sivillerin sığındığı Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 9'u çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9'u çocuk olmak üzere 17 Filistinli hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Bu katliam, İsrail işgali tarafından bombalanan sığınak ve yerinden edilme merkezlerinin sayısını 196'ya çıkardı ve bu merkezler, işgal ordusunun Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım nedeniyle evsiz kalan yüz binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor" denildi.