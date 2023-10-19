İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü sayısı 9'a yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısı 9'a yükseldi. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 77'ye çıktı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısı 9'a yükseldi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamayla, Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı güncellendi.

Buna göre, Nur Şems'te dün geceden bu yana devam eden saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9'a, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı da 77'ye çıktı.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin, kampın girişlerini toprak bariyerlerle kapattığını, ayrıca bazı Filistinlilerle çatışmaya girdiğini aktardı.

1 İsrail polisi öldü

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Nur Şems Mülteci Kampı'nda dün geceden beri 10 şüphelinin gözaltına alındığı, kullanıma hazır el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamalarda, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda biri sabah saatlerinde olmak üzere 5 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.