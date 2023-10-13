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İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

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Dünya Haberleri

İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan sınırındaki Alma al-Shaab kasabasına düzenlenen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti. Yaralanan 4 gazeteci çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralarının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan'daki Hizbullah noktalarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan sınırındaki Alma al-Shaab kasabasına düzenlenen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti. Yaralanan 4 gazeteci çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralarının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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