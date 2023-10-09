İsrail'in Lübnan sınırında sızma girişimi: 2 kişi öldürüldü
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İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi sonucunda 2 kişi öldürüldü. İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki bazı bölgeleri vurduğu da bildirildi.
İsrail basınında, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan haberde, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi hakkında bilgiler paylaşıldı.
Haberde, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
Lübnan'ın güneyindeki AA muhabiri sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurduğu aktarıldı.