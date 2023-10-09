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İsrail'in Lübnan sınırında sızma girişimi: 2 kişi öldürüldü

İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi sonucunda 2 kişi öldürüldü. İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki bazı bölgeleri vurduğu da bildirildi.