İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü

İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü belirtildi. Saldırı sonucu bir ev tamamen yıkıldı ve sivil savunma ekipleri enkaz altından cenazeleri çıkardı. Lübnan'da çıkan çatışmalarda ölen sivil sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırısının bilançosu hakkında bilgi paylaşıldı.

İsrail'in Aynasa beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucu tamamen yıkılan evin enkazından cenazeleri çıkardığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çıkan çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da ölen sivil sayısı 16'ya yükseldi.