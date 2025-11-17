Haberler

İsrail'in Lübnan'da Düzenlediği Saldırıda 1 Kişi Öldü

İsrail'in Lübnan'da Düzenlediği Saldırıda 1 Kişi Öldü
Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'ın Sur kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İsrail'e ait İHA tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basını, Sur'a bağlı El-Mansuri beldesinde bir aracın İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
