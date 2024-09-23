İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişi yaralandığını ifade etti.