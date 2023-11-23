İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor, 115 kişi hayatını kaybetti

Lübnanlı bir askeri kaynağa göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda Ekim ayı başından bu yana toplam 115 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları devam ederken, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yıkılan bir evin enkazından 2 sivilin cansız bedeni çıkarıldı.

BEYRUT, 23 Kasım (Xinhua) -- Lübnanlı bir askeri kaynak, İsrail ile sınır çatışmalarının başladığı Ekim ayı başından bu yana Çarşamba günü itibarıyla Lübnan'da toplam 115 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren kaynak, İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki 28 kasaba ve köyün dış mahallelerini ağır toplarla vurarak saldırılarını artırdığını belirtti.

Kaynak, İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Çarşamba günü Lübnan'ın güneyinde 6 evi yerle bir ettiğini ve 20 eve de zarar verdiğini söyledi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam köyünde, Salı günü İsrail tarafından yıkılan bir evin enkazından 2 sivilin cansız bedeni çıkarıldı.