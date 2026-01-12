Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü. İsrail, hedef alınan kişinin Hizbullah üyesi olduğunu açıkladı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Bint Cubeyl bölgesinde hedef alınan kişinin Hizbullah mensubu olduğu ve hareketin askeri altyapısını yeniden kurma girişimlerine katıldığı iddia edildi.

