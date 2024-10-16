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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü
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İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda belediye başkanının da yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Bölgedeki saldırılar, yoğun çatışmaların ve gerilimlerin devam ettiğini gösteriyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti. BBC'ye konuşan yerel bir kaynak, yaşamını yitirenler arasında belediye başkanının da olduğunu söyledi.

Lübnan'daki BBC muhabiri Riam Dalati'ye konuşan bir görgü tanığı, hava saldırılarında belediye binasının da vurulduğunu, saldırı sırasında belediye başkanı Ahmad Kahil'in kriz merkezi toplantısını yönettiğini söyledi.

Görgü tanığı, 30 dakika içinde en az 9 yoğun hava saldırısı düzenlendiğini söyledi, bölgedeki durum için "çılgın terör" ifadesini kullandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nebatiye Valisi Howaida Turk ise kent ve çevresinde 11 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Turk, "Saldırılar bölgede bir tür ateş kuşağı oluşturdu" dedi.

İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda Nebatiye'nin pazar yeri yıkılmıştı.

Öte yandan İsrail, beş gündür ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu saldırılarda, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde gizlediği "stratejik silahlarını" hedef aldığını açıkladı.

Lübnan yetkilileri, İsrail'in ülkede birçok bölgeyi hedef aldığını, Lübnan'ın doğusunda ve güneyinde düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Beyrut'ta daha önce en son 10 Ekim'de hava saldırıları düzenlemişti.

Kent merkezinde nüfusun yoğun olduğu iki alanda düzenlenen saldırılarda bir bina çökmüş, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı öncesi herhangi bir uyarı gelmemiş, İsrail ordusundan da herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün ülkenin kuzeyindeki Hayfa ve Kiryat Bialik kentlerini ziyareti sırasında "Lübnan, Hizbullah'ın faaliyetlerinin bedelini ödüyor" demişti.

İran: İsrail'in her tür saldırısına yanıt vermeye hazırız

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı.

Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesine saldırması halinde yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Arakçi, Guterres'e, "İran, bölgenin barış ve güvenliğinin korunması için var gücüyle çaba gösterirken, her türlü maceraya kararlı ve karşı tarafı üzecek bir yanıt vermeye de hazırdır" dedi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e yaklaşık 200 balistik füzeyle saldırılar düzenlemiş, füzelerin çoğu havada imha edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırılar sonrası "İran bunun bedelini ödeyecek" demişti.

BBC

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