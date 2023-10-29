İsrail'in Lübnan'a fırlattığı füzeler UNIFIL merkezine düştü

İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a doğru fırlattığı füzelerin ikisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) merkezine düşmesi sonucu Nepalli bir subayın yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, UNIFIL'e yönelik saldırı hakkında bilgi verildi.

İsrail tarafından fırlatılan 2 füzenin, sınırda bulunan Lübnan'ın Hula beldesi yakınlarındaki UNIFIL'in 33-8 nolu merkezine düştüğü ifade edildi.

Saldırıda Nepalli bir subayın yaralandığı ve yaralının, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.