İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a bugün gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarında 2'si gazeteci olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Hizbullah'ın dün sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in Lübnan'a bugün gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarında 2'si gazeteci olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Hizbullah'ın dün sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile gerçekleştirdiği saldırıya karşılık Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail güçleri sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 80 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, torunu da yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa beldesi yakınında sınırdaki gelişmeleri takip eden Al Mayadeen TV'nin muhabirlerini hedef alan İsrail'in hava saldırısında muhabir Farah Ömer ve kameraman Rabih el-Mamari ile bir sivil olay yerinde öldü.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasında seyir halindeki sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 kişi öldü. Ölenlerin kimlikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci ve 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 20 sivil yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 2 Hizbullah mensubu öldürüldü

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bugün 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısı 78'e yükseldi.

Hizbullah İsrail'in askeri fabrikasını hedef aldı

Hizbullah, bugün açıklama yaparak İsrail'in Şlomi bölgesinde yer alan savunma sanayi şirketi Rafael'in fabrikasını füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı Kefur bölgesindeki bir alüminyum fabrikasına yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak düzenlendiğine yer verildi.

Öte yandan Hizbullah'ın güdümlü füzelerle Metula, Avivim ve El-Manara yerleşim birimlerindeki evlerde konuşlanan İsrail askerlerini hedef aldığı belirtildi.