İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 ölü, 3 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İsrail'in ağır topçu birlikleri ise sınır hattındaki Lübnan kasabalarına ve köylerine 250'den fazla top mermisi attı.

BEYRUT, 21 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara insansız hava araçlarıyla düzenlediği 10 hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'in ağır topçu birlikleri sınır hattındaki 27 Lübnan kasabası ve köyüne 250'den fazla top mermisi atarak maddi hasara yol açtı.

Kaynaklar, Lübnan'ın da ilk kez İsrail'in kuzeyine Burkan tipi 4 roket fırlattığını ve Lübnanlı savaşçıların sınır hattı boyunca birçok İsrail mevziini hedef aldığını söyledi.

Güvenlik raporlarına göre ülkede 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı, 80'i Hizbullah üyesi olmak üzere 104'e ulaştı.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya destek vermek isteyen Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca füze fırlatmasının ardından, Lübnan-İsrail sınırı altı haftadır tırmanan gerilime sahne oluyor.