İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan roket saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığını açıkladı. Hamas'ın sorumluluğunu üstlendiği roket saldırıları devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığını açıkladı. Lübnan'dan fırlatılan roketlerin sorumluluğunu Hamas üstlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırıları da sürüyor. IDF'den tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket fırlatıldığı, roketlerin fırlatıldığı noktaların ateş altına alındığı aktarıldı.

İsrail'in kuzeyinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi. Roket saldırısında ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Hamas, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan roketlerin sorumluluğunu üstlenirken, Nahariya, Hayfa ve civardaki şehirlerin hedef alındığını duyurdu. - TEL AVİV