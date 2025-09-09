İsrail'in Katar'daki Hamas Liderlerine Yönelik Suikast Düzenlemesi

İSRAİL ordusu, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlediğini duyurdu.

Katar'ın başkenti Doha'da üst üste patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken, İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini açıkladı. İlk belirlemelere göre, Hamas'ın Doha'daki ateşkes müzakere heyetinin İsrail saldırısından kurtulduğu kaydedirken, polis ve sağlık ekiplerinin patlama alanına sevk edildiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın önde gelen liderlerine yönelik gerçekleştirilen saldırının, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu olduğu kaydedilerek, "İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor" denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyelerinin ikamet ettiği konutlara düzenlenen korkakça İsrail saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olup, Katarlıların ve Katar'da ikamet edenlerin güvenliği ve emniyeti için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının 'tehlikeli' olduğunu ve 'uluslararası hukukun ihlali' olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de İsrail'in Katar'a yönelik 'korkakça' olarak nitelendirdiği saldırıyı sert bir dille kınayarak, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarına evde kalma çağrısında bulunuldu.