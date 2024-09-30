İsrail'in Hava Saldırılarında Lübnan'da 105 Ölü

Lübnanlı yetkililer İsrail'in devam eden hava saldırılarında Pazar günü en az 105 kişinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Başkent Beyrut'un Kola mahallesinde İsrail jetlerinin, konutların bulunduğu bir apartmanı vurduğu bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), saldırıda üç liderlerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırının gerçekleştiği Kola mahallesi daha çok Sünni Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu bir bölge. Saldırı, İsrail'in Beyrut güneyini aşarak, şehir merkezinde yaptığı ilk hava saldırısı olarak kayda geçti.

Saldırıdan saatler sonra Hamas da Lübnan'daki liderleri Fetih Şerif Ebu El-Emin'in öldürüldüğünü duyurdu. Hamas açıklamasında, Ebu El-Emin'in ailesiyle birlikte öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, Kola mahallesindeki saldırılarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Beyrut'un güneyindeki İsrail saldırılarının da sürdüğü bildiriliyor.

FHKC hakkında neler biliyoruz?

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), sol çizgideki bir örgüt. İsrail, ABD ve AB'nin "terör örgütü" listelerinde yer alıyor.

FHKC, İsrail’in 1967 yılında Batı Şeria’yı işgal etmesi ardından, Filistinli bir Hristiyan olan George Habaş tarafından kuruldu.

Marksist-Leninist ideolojiden beslenen örgüt, 1970’lerde dünyanın farklı yerlerindeki sol gruplarla da yakın ilişki kurdu.

FHKC, 1970’lerde Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ’nün El Fetih’ten sonraki en büyük bileşeniydi.

1979 İran İslam Devrimi ve 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasının da bölgeyi etkilediği bir süreçte FHKC, güç kaybına uğradı.

Örgütün destekçi tabanının bir bölümü, İslamcı gruplara özellikle de Hamas'a kaydı.

1996 seçimlerini boykot eden FHKC, üç yıl sonra ise Filistin Yönetimi’nin kuruluşunu kabul etti.

Grubun Habaş’tan sonraki lideri Ebu Ali Mustafa, 2000’de İsrail’in FHKC’nin Ramallah’taki ofisine yönelik olarak helikopterle düzenlediği roket saldırısında öldü.

Grup ise buna, Kudüs’te, bir sağ partinin lideri olan İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeemi’ye suikast düzenleyerek karşılık verdi.

İsrail, saldırıyla ilgili örgütün yeni lideri Ahmed Saadat’ı suçladı. 2002’de Filistin Yönetimi, Saadat’ı tutuklayarak Jericho hapishanesine koydu.

Saadat, Ocak 2006 seçimlerinde FHKC’nin parlamentoya girmeye hak kazanan üç adayından biri oldu. Ancak iki ay sonra İsrail askerleri Jericho hapishanesini kuşatıp Saadat ve dört kişiyi kaçırdı.

Saadat günümüzde hâlâ bir İsrail hapishanesinde tutuklu bulunuyor.

Örgüt 2000’lerde, içinde intihar saldırılarının da bulunduğu çeşitli saldırılar düzenledi.

FHKC son yıllarda ise ağırlıklı olarak Gazze’den İsrail’in güneyine roket ve havan toplu saldırılara yoğunlaşmış durumda.

FHKC'nin silahlı birimi Ebu Ali Mustafa Tugayları, "Ortak Operasyon Odası" bünyesinde, aralarında El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları'nın da bulunduğu İslamcı gruplarla birlikte hareket ediyor.

Örgütün faaliyetlerini ağırlıklı olarak Suriye ve Lübnan üzerinden yürüttüğü düşünülüyor.