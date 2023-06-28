İsrail'in hava saldırıları sonucu evleri yıkılan Gazzeliler bayramı kutlayamıyor

İsrail'in düzenlediği son hava saldırılarında evleri yıkılan pek çok Gazzeli, Kurban Bayramı sevincini yaşayamıyor.

SES 1 (ARAPÇA): NAJAH NABHAN, Gazze sakini

"Benim için bayram yok. Şu anda kiralık bir evde yaşıyorum ama sabahları buraya geliyorum çünkü içinde yaşadığım ve büyüdüğüm bu ev gibisi yok. Başka hiçbir yerde rahat hissetmiyorum. Psikolojim çok bozuldu. Aynı şey çocuklarım ve torunlarım için de geçerli. Bayram yapacak halde değiliz."

Najah'ın torunları çarşıya gidip yeni kıyafetler alacakları yerde, yıkılan evlerinin enkazından giyebilecekleri kıyafetler çıkarmaya çalışıyor.

SES 2 (ARAPÇA): MOHAMMED NABHAN, Najah'ın oğlu

"Eskiden evimde güven içinde yaşıyordum ama şimdi kiralık bir yerde yaşıyorum. Artık evsiz kaldığım için kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Yeniden bir evim olsun ki tamamen dinlenebileyim, bayramların tadını çıkarabileyim ve diğerleri gibi bayram yapabileyim."

Mayıs ayında İsrail'in ani bir hava saldırısıyla bölgedeki Filistin İslami Cihad hareketinin üç üst düzey liderini öldürmesinin ardından, Gazze ve İsrail ordusu arasında beş gün süren bir askeri çatışma patlak vermişti.

Hamas tarafından yönetilen ve Gazze'de bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi istatistiklere göre, çatışma sırasında İsrail ordusu Gazze'de 120 yerleşim birimini yıkarak binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail ordusu ise saldırılarında Filistin İslami Cihad Örgütü'ne ait tesislerin ve İsrail şehirlerine roket fırlatmak için kullanılan evlerin hedef alındığını iddia etti.

SES 3 (ARAPÇA): MOHAMMED ABU OBEİD, Gazze sakini

"Başımıza gelenler, halkımızın ve hiçbir suçu olmayan komşularımızın yaşadığı felaketlerden biridir. Benim evim hedef alınmış olsa bile komşularımın ne suçu var? Bu insanlar, evleri bombalandığı için sınır dışı edilip dağıtıldılar. Evlerin ne zaman yeniden inşa edileceğini kimse bilmiyor, gelecekte nelerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz."

Abu Obeid bu olayla ikinci kez evini kaybetmiş oldu. İsrail ordusu 2014 yılında da kendisini Filistin İslami Cihad Örgütü ile askeri faaliyetlere karışmakla suçlayarak evini yıkmıştı.

"İlk seferinde (2014) üç yıldan fazla süre yersiz kalmış, 2017'nin sonlarında evimi yeniden inşa etmeyi başarmıştım. Şimdi ise 20 kişilik ailem tekrar yerlerinden oldu ve bayramı kutlayamıyorlar" dedi.

Hem Nabhan hem de Abu Obeid, evlerinin yeniden inşa edilebilmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmaktan korkuyorlar. Zira Gazze'deki yetkililer, uluslararası bağışların yetersizliği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Jawad el-Agha'ya göre, 2008'den bu yana yaşanan savaşlarda yıkılan tüm evlerin yeniden inşası için Gazze Şeridi'nin yaklaşık 205,5 milyon ABD dolarına ihtiyacı var.

El-Agha, "Halihazırda yeniden inşa edilmemiş durumda bulunan, tamamen yıkılmış yaklaşık 1.980 ve kısmen yıkılmış 90.000'den fazla ev var" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.(XHTV)