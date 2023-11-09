İsrail'in Han Yunus'taki saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 34. güne girildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 34. güne girildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda yer alan Bani Süheyle kasabasında Abu Khater ailesine ait eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralananların ise Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı. - HAN YUNUS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya