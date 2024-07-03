İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle Gazzeli aileler bölgeyi terk ediyor

İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını duyuruldu. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 250 bin kişinin Han Yunus'u terk edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta önce, yoğun İsrail bombardımanının evlere ve binalara zarar vermesi ya da yıkması nedeniyle Han Yunus terk edilmiş durumdaydı, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı başında Refah'a girmesinin ardından başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitti" denildi. UNRWA, şimdi de bu ailelerin Han Yunus'u terk etmek zorunda kaldığını, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve merkezinde bombardımanların sürdüğünü, güvenli bir yerin kalmadığını vurguladı.

UNRWA, Han Yunus'tan 250 bin kişinin ayrılacağını tahmin ediyor.

"NEREYE GİDİLECEK?"

UNRWA Kıdemli İletişim Sorumlusu Louise Wateridge, Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkat çekerek, "Ebeveynler nereye gideceklerine nasıl karar veriyor; nereye gidilecek? Bu sabah itibariyle, Gazze'nin orta kesiminde, sahil yolu boyunca, kıyı şeridine, suyun geldiği yere kadar uzanan derme çatma barınakları görebilirsiniz. Buralar çoktan taşınmak zorunda kalmış ailelerle dolu. Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde hiçbir yer güvenli değil. Şimdiden ailelerin bu bölgeden uzaklaştığını görüyoruz. Sahada daha fazla kaos ve panik yayılıyor" ifadelerini kullandı.