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İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi

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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonucunda 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA, Gazze'de yaşayan ailelerin başka seçenekleri olmadığı için Han Yunus'a gittiğini belirtti ve sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsünün sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA, İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta önce, yoğun İsrail bombardımanının evlere ve binalara zarar vermesi ya da yıkması nedeniyle Han Yunus terk edilmiş durumdaydı, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı başında Refah'a girmesinin ardından başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitti" ifadeleri kullanılmıştı. UNRWA dün yaptığı açıklamada, " Gazze'de yaklaşık 250 bin kişi, İsrailli yetkililerin bu hafta başında verdiği yeni tahliye emirlerinin ardından bir kez daha yerlerinden edildi. Gidecek güvenli hiçbir yerleri yok. Bu sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsü sona ermelidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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