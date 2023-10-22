İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus'taki El-Celal Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığının bir diğer açıklamasına göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.