İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail, Han Yunus'taki El-Celal Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanlığının bir diğer açıklamasına göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.