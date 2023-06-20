İsrail'in Golan Tepeleri'nde rüzgar türbini kurma planına Dürzilerden protesto

İsrail'in Golan Tepeleri'nde köylerine rüzgar türbini kurma planına karşı çıkan Dürzilerle İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, göstericilere atık su ile müdahale etti. Protestocular, rüzgar türbinlerinin çevresel tehlike arz ettiğini savunurken, İsrail makamları ise 50 bin aileye elektrik sağlanacağını belirtiyor. Dürzi liderler de tüm takipçilerine gösterilere katılma çağrısı yaptı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde köylerine rüzgar türbini kurulmasını protesto eden Dürzilerle İsrail güçleri arasında arbede çıktı.

Israel Today gazetesinin haberine göre, çıkan çatışmada İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinde bazı göstericiler yaralandı.

İsrail polisi, Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki er-Rum kasabasına giden yolları kapattı, lastik yakıp kendilerine taş atan göstericilere atık su ile müdahale etti.

Protestocular, kurulması planlanan rüzgar türbinlerinin çevresel tehlike arz ettiğini ve tarım arazilerine zarar vereceğini savunurken, İsrail makamları ise 50 bin aileye elektrik sağlanacağını belirtiyor.

Dürzi liderler de tüm takipçilerine gösterilere katılma çağrısı yaptı.

Bölge halkı mart ayında düzenledikleri konferansta köylerinde rüzgar türbini kurulmasını reddetmiş ve İsrail yargısı da bölge sakinlerinin bu yönde yaptığı başvuruyu geri çevirmişti.

Dürzi köylerine rüzgar türbini kurma girişimi Aralık 2020'de denenmiş fakat bölge sakinleri bunu köylerine karşı "savaş ilanı" olarak nitelemiş ve direniş göstermişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin eteklerinde bulunan köylerde yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzi Arap yaşıyor.