İsrail'in Gazze'yi bombalaması sonucu Filistinli çocuklar okullarda sığınmacıya dönüştü

İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, öğrenci oldukları okullarda sığınmacıya dönüştü. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler için kapılarını açtığı okullar, savaşın derinden hissedildiği Gazze Şeridi'nde barınma merkezleri olarak kullanılıyor.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, öğrenci oldukları okullarda sığınmacıya dönüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler için kapılarını açtığı okullar, savaşın derinden hissedildiği Gazze Şeridi'nde barınma merkezleri olarak kullanılıyor.

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de halihazırda kuruma bağlı yaklaşık 150 binada, 700 bin kişi yaşıyor.

Üzerlerindeki yırtık ve kirli elbiselerinden başka bir şeyi olmayan Filistinli çocuklar, eğitim almaları ve öğretmenlerini dinlemeleri gereken bu okullarda, su ve yemek bulma telaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulda savaş şartlarında yaşamaya çalışan 12 yaşındaki Luey Kasım, eğitimini sürdürmesi gereken okul çağı Filistinli çocuklardan sadece biri.

Kasım, okul ve eğitim hakkının çok uzağında, savaş şartlarında yiyecek içecek bulmak için ailesine yardım etmeye ve elindeki plastik şişeye su doldurmaya çalışıyor.

"Çocuklar sistematik cinayetlere maruz kalıyor"

AA muhabirine konuşan El-Mizan İnsan Hakları Merkezi saha araştırma birimi koordinatörü Yamen el-Medhun, "Çocuklar okulda bulunması gereken saatlerde gerçekten okullardalar; ancak eğitim için değil barınma için." dedi.

Çocukların Gazze'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi BM okullarında da güvende olmadığını belirten Medhun, eğitim, oyun, tedavi, güvenli yer haklarından mahrum olduklarını söyledi.

"Çocuk hakları konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumlarının İsrail baskınlarında öldürülenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu belgeleyen duyurularına göre, çocuklar sistematik cinayetlere maruz kalıyor." diyen Medhun, çocukların abluka ve savaştan en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çekti.

Sığınma merkezlerindeki kötü yaşam koşulları ve hastalıkların yayılmasının çocuklarının hayatını doğrudan tehdit ettiğini kaydeden Medhun, İsrail'in çocuklara karşı işlediği suçlarla uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı.

Medhun, başta çocuklar için sınır kapılarının açılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.