İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 5,087'ye yükseldi

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5,087'ye yükseldi. Yaralıların sayısı ise 15,273'e ulaştı.

GAZZE, 23 Ekim (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5,087'ye yükseldi.

Açıklamaya göre yaralıların sayısı ise 15.273'e ulaştı. Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin merkezinde yer alan Nasır Hastanesi'nde tedavi görüyor.