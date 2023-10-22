Gazze'nin merkezinde bulunan El Zehra mahallesinde İsrail'in süren hava saldırılarında 20'den fazla bina tamamen yıkıldı. Saldırılar sonucu binlerce kişi sokakta kaldı ve yıkıntılar altında kurtarılmayı bekleyenler olduğu belirtildi. İsrail ordusu, bir hastanenin boşaltılması emri verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında bir mahalle yok oldu

Gazze’ye yönelik İsrail’in sürdürdüğü hava saldırılarında bir mahalle neredeyse tamamen yok oldu.

Gazze’nin merkezinde yer alan El Zehra mahallesinde Cuma gecesi süren saldırılarda 20’den fazla bina dümdüz edildi.

Sokaklar küllerle kaplanırken mahalleden çıkan duman, sosyal medyada paylaşılan videolarda görülebiliyordu.

BBC’ye konuşan görgü tanıkları, etraflarının görece sakin olması nedeniyle mahallelerinin bombalanmasını beklemediklerini anlattı.

Ancak evlerini boşaltmaları yönünde Perşembe akşamı kendilerine haber geldiğini dile getirdiler.

BBC’ye konuşan bir kadın, “Sokaklarda koşmaya başladık, sonra da İsrail aralıksız bir şekilde Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar mahalleyi bombaladı” dedi.

Bombalamalar sonucu binlerce kişi sokakta kalırken bölgede yaşayanlar yıkıntıların altında kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğunu aktardı.

Bir kişi, “Ambulanslar alana giremiyor. İnsanlar çığlık atıyor ve biz de onları çekip kurtaramıyoruz” dedi.

İsrail ordusu, bir hastaneye boşaltılması emri verdi

Diğer yandan Filistin Kızılayı, İsrail’in kuzey Gazze'deki El Kuds Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini açıkladı.

Kuruma göre hastanede 400 yaralı var, aynı zamanda hastaneye 12 bin yerinden edilmiş sivil sığınmış durumda.

Filistin Kızılayı, uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail İnsan Hakları İçin Doktorlar örgütü ise İsrail Yüksek Mahkemesi’ne hastanenin boşaltılmaması gerektiği yönünde bir dilekçe verdi.

Örgüt, daha sonra yaptığı açıklamada İsrail’in hastaneyi vurmayacağının açıklandığını aktardı, saldırılar sırasında sivillere ve tıbbi hizmetlere zarar verilmesinin savaş suçu olduğunu belirtti.