İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 4 sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Filistin Kızılay Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail-Filistin çatışması beşinci gününde devam ederken, her iki taraf da ağır bedeller ödüyor.

GAZZE, 11 Ekim (Xinhua) -- Filistin Kızılay Derneği Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında bünyesindeki 4 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail-Filistin çatışması beşinci gününe girerken, her iki taraf da ağır bedeller ödüyor.

Resmi rakamlara göre çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 1.078'e yükselirken, İsrail'deki can kaybı sayısı ise en az 1.200'e ulaştı.