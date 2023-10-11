İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucunda birçok bölge yerle bir oldu ve çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

1. Gazze'ye yönelik hava saldırılarından çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Gazze'deki Xinhua muhabiri

3. Gazze'de yerle bir olan bölgelerden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Gazze'deki Xinhua muhabiri:

" Gazze'nin kıyı bölgesinde en çok hasar gören semtlerden birindeyim. Kamerada gördüğümüz bu mahalledeki yıkım, bir deprem ya da fırtınadan kaynaklanmıyor. Bu yıkımın tek sebebi, burayı tamamen yok etmeye karar veren İsrail savaş uçakları."

İsrail Salı günü Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak sınırdaki birliklerini tahkim etti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırılarında 1.078 Filistinli hayatını kaybetti.

"Evimizde uyurken bombalama yüzünden uyandık, evin camları kırılmıştı. Çocuklar yere düştü ve kırılan camlar yüzünden oğlum yaralandı. Evimi yerle bir ettiler."

"Evim şiddetli bir şekilde sarsılıp alev aldığında şok yaşadım. Çocuklarımı kurtarıp evden kaçmayı başardım. Dışarı çıktığımda semtimizdeki caminin yıkılmış olduğunu gördüm. Çocukları komşularımın evine bıraktım. Komşularımdan bazıları da öldü."

"İsrailliler evimizi bombalayıp yerle bir ederken uyandık. Camların kırılmasıyla aile üyelerimizden bazıları yaralandı. Her yerde kan vardı. Korktuk ve evimizde ölen olup olmadığını anlamak için etrafımıza bakındık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)