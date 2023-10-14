İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı drone ile havadan görüntülendi

İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze'ye yönelik bombardımanı drone ile havadan görüntülendi. İsrail'in Sderot kentinden yapılan tank atışları ve havadan düzenlenen bombardıman sonrası yükselen dumanlar dikkat çekiyor.

İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze'ye yönelik bombardımanı drone ile havadan görüntülendi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bombardımanını arttırdı. İsrail'in bugün 10.00-16.00 saatleri arasında sivillere Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçilmesi çağrısının ardından sürenin dolmasıyla Gazze'ye yönelik bombardımanı arttırdı. İsrail'in yoğun saldırısına maruz kalan İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze'ye yönelik bombardımanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde İsrail'in Sderot kentinden yapılan tank atışları ve havadan düzenlenen bombardıman sonrası yükselen dumanlar dikkat çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 724'ü çocuk, 458'si kadın olmak üzere 2 bin 2 bin 215'e yükseldiği açıklanmıştı. - GAZZE