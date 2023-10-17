İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara harekatı öncesi Lübnan havayolu şirketi uçaklarını İstanbul'a gönderdi
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İsrail'in Gazze'ye yapması planlanan kara harekatı öncesi Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA) uçaklarının zarar görme ihtimali üzerine 5 uçağını İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
Lübnan'ın ulusal hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), filosundaki 5 uçağı, güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
İsrail-Filistin çatışması sürerken sınır ülke Lübnan'ın hava yolu şirketi MEA, filosundaki 4 Airbus A321 Neo ve 1 Airbus A330 tipi uçağı güvenlik gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'na gönderdi.
Uçaklar, havalimanında açık park pozisyonunda bekletiliyor.
Kaynak: AA / Dünya