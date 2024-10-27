İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 40 Ölü, 80 Yaralı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya bölgesine düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Saldırıda çocuklar ve kadınlar da var.
(ANKARA) - İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerleşim yerlerine dün gece düzenlediği saldırıda 40 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yerleşim yerlerini dün gece bombaladı. Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail saldırısında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 40 kişinin yaşamını kaybettiğini, 80 kişinini de yaralandığını bildirdi.