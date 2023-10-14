İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı artıyor

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 724'ü çocuk olmak üzere 2 bin 215'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 2 bin 450'si çocuk, bin 536'sı kadın olmak üzere 8 bin 714'e ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 724'ü çocuk olmak üzere 2 bin 215'e yükseldi.

İsrail- Filistin çatışması 8. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 724'ü çocuk, 458'si kadın olmak üzere 2 bin 2 bin 215'e yükseldiği bildirildi. Saldırılarda yaralananların sayısının 2 bin 450'si çocuk, bin 536'sı kadın olmak üzere 8 bin 714'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE