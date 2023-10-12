İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 326 çocuk öldü

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 326 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin sorumlularından Ayid Ebu Katiş, Filistin resmi ajansı WAFA'ya açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı günden bu yana sivilleri hedef aldığını aktaran Ebu Katiş, "Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Ekim Çarşamba gününe kadar Gazze Şeridi'nde 326 çocuk öldürüldü." dedi.

Bu sürede işgal altındaki Batı Şeria'da da 6 çocuğun öldürüldüğüne işaret eden Ebu Katiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülenler arasında kadın ve çocuk oranının yüksek olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kapsamında "bazı yerleşim bölgelerini yok etme, insanları yerinden etme, su ve elektrikleri kesme" gibi suçlarına ilişkin raporlar hazırladıklarını aktaran Ebu Katiş, İsrail'den hesap sorulmamasının ise Filistin halkına karşı işlenen suçların devamı için yeşil ışık anlamına geldiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü bombardımanda vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuklardan oluşuyor." demişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.