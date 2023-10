İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 703'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 7 bin 703'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldiği belirtildi. Yaralananların sayısı ise 19 bin 734'e ulaştı.

İsrail'in 22 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 595'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldiği açıklandı. Yaralananların sayısının ise 19 bin 734'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de 2,3 milyon Filistinli İsrail'in saldırılarını ve kente yönelik abluka nedeni gıda, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor. - GAZZE