İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 232'ye yükseldiğini açıklarken, yaralıların sayısının ise bin 697'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 232'ye yükseldiğini açıklarken, yaralıların sayısının ise bin 697'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail, Hamas'ın operasyonlarına karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nu sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 697'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor. - GAZZE