İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu bir milyon kişi kaçtı

(ANKARA) - BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, İsrail'in Gazze'ye aralıksız saldırıları sonucu bir milyondan fazla kişinin Refah kentinden kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşundan (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından gece boyunca düzenlenen saldırılar sonucu bir milyon kişinin Gazze'nin güneyindeki Refah'tan kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, "Binlerce aile şu anda UNRWA'nın artan zorluklara rağmen temel hizmetleri sağlamaya devam ettiği Han Yunus'taki hasarlı ve yıkılmış tesislerde barınıyor. Koşullar tarif edilemez durumda" ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kenti, İsrail ordusu tarafından yaklaşık sekiz ay boyunca her gün bombalanarak zorla yerinden edilen bir milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyordu. İsrail saldırıları, UNRWA'yı Refah kentindeki 36 sığınağını kapatmaya da zorladı.

Öte yandan, Wafa haber ajansı, İsrail askeri araçlarının Han Yunus kentine ve Gazze'nin doğusundaki Shujayea Mahallesi'nin eteklerine girdiğini bildirdi. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Cedide ve ez-Zanna kasabalarına doğru ağır silah ve topçu ateşiyle ilerledi.

BM Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) da "Yolların güvensiz, erişimin sınırlı olduğu ve ortaklarımızın ve diğer insani yardım kuruluşlarının çoğunun yerlerinden edildiği Refah'ta artık insanlar için yapabileceğimiz çok az şey var" açıklaması yapıdı.

WFP Filistin Ülke Direktörü Matthew Hollingworth, insanların "temiz su, tıbbi malzeme ve desteğin yetersiz; gıda tedarikinin sınırlı olduğu ve telekomünikasyonun durduğu bölgelere kaçtıklarını" söyledi.