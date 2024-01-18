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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 172 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 172 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 620 sivilin hayatını kaybettiğini, 61 bin 830 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte ise 172 sivilin yaşamını yitirdiğini, 326 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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