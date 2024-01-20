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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 165 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 165 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 24 bin 927 sivilin hayatını kaybettiğini, 62 bin 388 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırıların 106'ncı günü itibariyle son 24 saatte ise 165 sivilin yaşamını yitirdiğini, 280 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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