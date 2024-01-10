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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 147 sivil öldü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 bin 357 sivilin hayatını kaybettiğini, 59 bin 410 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 23 bin 357 sivilin hayatını kaybettiğini, 59 bin 410 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 147 sivilin öldüğünü, 243 sivilin ise yaralandığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Filistin İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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