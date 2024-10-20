İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 73 Ölü

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 73 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve kaybolduğu da aktarıldı.