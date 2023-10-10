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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları dördüncü gününde devam ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. Beyt Lahiya, Gazze kenti ve Han Yunus kentlerine yapılan saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.