İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 4 bin 237'si çocuk olmak üzere 10 bin 328'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar nedeniyle yaşanan can kayıpları ve yıkım hakkında bilgi verdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı, 4 bin 237'si çocuk olmak üzere 10 bin 328'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nin önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ile oluşan yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın, 631'i yaşlı olmak üzere 10 bin 328'e çıktığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 25 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail, hastanelere yönelik saldırılarını genişletti

Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırılarını genişleten İsrail'in son saatlerde 7 hastaneyi daha hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail'in tehditlerini "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin boşaltılması" yönünde yoğunlaştırdığını vurguladı.

Kudra, "İsrail'in saldırganlığı sonucu ölen sağlık personeli sayısı 192'ye ulaşırken, 40 ambulans hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı. Saldırılarda 120'den fazla sağlık kurumu hedef alındı. Yakıtın tükenmesi nedeniyle 18 hastane ve 40 sağlık merkezi de hizmet dışı kaldı." dedi.

"Sözde güvenli koridorlar, ölüm koridorlarına dönüştü"

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç'a "sağlık tesisleri ve ambulansları korumaları" çağrısında bulunan Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye geçişi için İsrail ordusunun iddia ettiği "güvenli koridorlara" ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sözde güvenli koridorlar ölüm koridorlarına dönüştü. İşgalin halkımıza saldırmak için kullandığı bir yalan."