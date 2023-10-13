İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614'ünün çocuk, 370'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900'e yaralananların sayısının 7 bin 696'ya yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614'ünün çocuk, 370'inin ise kadın olduğu kaydedildi. - GAZZE