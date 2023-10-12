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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1417'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı belirtildi.