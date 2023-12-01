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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 65 kişi öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ateşkesin sona erdiği ve çatışmaların yeniden başladığı Cuma sabahından bu yana en az 65 kişi öldü. İsrail'in Filistin yerleşim bölgesinin çeşitli yerlerini hedef alan saldırıları sonucunda onlarca kişi de yaralandı.

ÇEKİM TARİHİ: 1 Aralık 2023

Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ateşkesin sona erdiği ve çatışmaların yeniden başladığı Cuma sabahından bu yana en az 65 kişi öldü.

Yerel sağlık kaynakları Xinhua'ya yaptıkları açıklamada İsrail'in Filistin yerleşim bölgesinin çeşitli yerlerini hedef alan saldırıları sonucunda onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Gazze'deki hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki çeşitli şehirlerde bir dizi konut ve kalabalık alanı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "çocuklara ve kadınlara karşı sürdürülen savaştan" uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail medyasına göre, İsrail ve Hamas'ın 24 Kasım'da insani ateşkese varmasından bu yana ilk kez Cuma sabahı Gazze sınırına yakın İsrail kasabalarında sirenler çaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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