Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 42 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampı ve Tufa civarına düzenlediği saldırılarda Hamas kaynaklarına göre en az 42 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan etkilenen Filistinlilerin saldırı bölgesinde yaralıları aradığı bildiriliyor.

(ANKARA) - İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampı ve Tufa civarına bugün öğleden sonra düzenlediği saldırıda Hamas kaynaklarına göre en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Al-Shati'deki evlere yapılan saldırılarda 24, Tufa Mahallesi'ndeki evlere yönelik saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan etkilenen Filistinlilerin saldırı bölgesinde yaralıları aradığı bildiriliyor.

İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) saldırılarla ilgili yaptığı kısa açıklamada, daha fazla detayın yakında açıklanacağı belirtilerek "Kısa bir süre önce IDF savaş uçakları, Gazze bölgesindeki iki Hamas askeri altyapı sahasını vurdu" denildi.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana en az 37 bin 551 Filistinli öldürülürken, 85 bin 911 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Dünya

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

6 çocuk babasını balyozla öldürdüler! Dehşete düşüren anlar kamerada

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title