İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte ise 30 sivil yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 39 bin 653 sivilin hayatını kaybettiğini, 91 bin 535 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 30 sivilin yaşamını yitirdiğini, 66 sivilin ise yaralandığını açıkladı.