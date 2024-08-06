İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 39 bin 653 sivilin hayatını kaybettiğini, 91 bin 535 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 30 sivilin yaşamını yitirdiğini, 66 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya