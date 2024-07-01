İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 37 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 87 bin 60 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya