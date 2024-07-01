İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte ise 23 sivil yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 37 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 87 bin 60 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.