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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu binlerce sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte ise 23 sivil yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 37 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 87 bin 60 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, 91 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sağlık Bakanlığı Filistin İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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