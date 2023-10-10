İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir bina yıkıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir bina yıkıldı, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Saldırılar sonucunda birçok Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananların sayısı arttı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir bina yıkıldı, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Hamas'ın Cumartesi günü Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 3 bin 900'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampları da İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Binlerce Filistinlinin yaşadığı Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda bir bina yıkılırken, çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada bina ve çevresinin saldırı anında boş olduğu ifade edildi.

Deyr El Balah, Han Yunus ve Refah kentlerinde birçok evin hedef alınması sonucu büyük yıkım meydana geldi. İsrail saldırıları ayrıca kamu binaları, yollar, elektrik ve telekomünikasyon hatlarında da büyük hasara yol açtı. - GAZZE