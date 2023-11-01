İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırı kınandı

KAHİRE, 1 Kasım (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampına düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını şiddetle kınadı.

Gayt, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de "yeni bir suç" işlendiğini ve uluslararası toplumun artık sessiz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı da bir yazılı açıklama yaparak, saldırının "uluslararası hukukun bariz ihlali" olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, Ürdün'ün bu tehlikeli gelişmeden İsrail'i sorumlu tuttuğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmaya devam etmesi ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik artan saldırıları kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma üzerine düşeni yapma, devam eden çatışmaları durdurma ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlama çağrısı yapıldı.

İsrail savaş uçakları Salı günü çok sayıda kişinin barındığı Cebaliye mülteci kampını vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada saldırıdan sonra 50'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı ve "onlarca" kişinin de moloz yığınlarının altında kaldığı belirtildi.