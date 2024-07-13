İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında en az 71 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kentinin El Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az 71 kişi öldü, 289 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı (PRCS) yaralanan 102 kişinin hastanelere nakledildiğini duyurdu.

İsrail, daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Gazze'deki Han Yunus kentinin batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alana hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, saldırıda en az 71 kişinin hayatını kaybettiği, 289 kişinin yaralandığı açıkladı. PRCS bölgedeki yaralı ve ölüleri hastanelere naklettiklerini belirterek, "PRCS'nin ambulans ekipleri, İsrail işgalinin Muwasi Khan Yunis'teki (Al-Nus) bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş çadırları hedef almasının ardından 102 yaralı ve 23 ölüyü hastaneye nakletti " denildi.